Tina Turner - eine Rock-Legende

Schon jetzt gibt es Tickets für das Tribute-Konzert "Break every Rule! Tina - The Rock Legend", das am 2. Februar 2020 im Bad Kissinger Regentenbau stattfindet und um 19 Uhr beginnt. Tina Turner ist eine Ausnahmekünstlerin. Ihr Lebenswerk feiern und ehren - das ist der Anspruch bei "TINA - The Rock Legend", wie Michael Noll, Geschäftsführer der Reset Production erklärt. Die Verehrung für die Rock Legende spürt man in der Multimedia-Show. "Nutbush City Limits", "Let's Stay Together", "What's Love Got To Do With It", "Break Every Rule", "Typical Male", "Foreign Affair", "Simply The Best", "GoldenEye". Eintrittskarten für den Konzertabend gibt es in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung, in der Tourist-Information Arkadenbau Bad Kissingen sowie beim Veranstalter unter Tel.: 0365/548 18 30 sowie auch im Internet (www.tinatherocklegend.de) . Foto: Oliver Lückmann