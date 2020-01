Am Sonntag, 2. Februar, können Zuschauer ab 19 Uhr bei der Tribute-Show "Tina- The Rock Legend" eine beeindruckende musikalische Retrospektive über das Lebenswerk von Tina Turner erleben. Auf dem Programm stehen die bekannten und beliebten Lieder wie "Simply the Best", "What"s Love Got to Do with It", "Break Every Rule".Performed durch das hochkarätig besetzte Ensemble aus erstklassigen Sängern, Musikern und Tänzern ist das Tribute-Konzertnah am Original. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971/804 84 44 oder unter folgender E-Mail-Adresse: kissingen-ticket@badkissingen.de

erhältlich. Foto: Oliver Lückmann