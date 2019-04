Timur Vermes liest aus satirischem Roman

Vergangenes Jahr erschien Timur Vermes zweiter Roman "Die Hungrigen und die Satten", welcher nach seinem Erscheinen Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste Belletristik belegte. In dem satirischen Roman geht es um 150 000 Bewohner eines afrikanischen Flüchtlingscamps, die sich zu Fuß auf den Weg in ein abgeschottetes Europa machen und dabei hohe Wellen in Medien und Politik schlagen. Dieser Bestseller-Roman steht im Zentrum der Lesung von Timur Vermes am Samstag, 13. Mai, um 19 Uhr am Feuerstein. Näheres hierzu erteilt die katholische Landvolkshochschule Feuerstein Ebermannstadt unter Telefon 09194/73630 oder via Mail an zentrale@klvhs-feuerstein.de mit. Eine Anmeldung bis Mittwoch, 1. Mai, ist erwünscht. red