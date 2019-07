Timm fährt mit U21 zur WM nach Spanien

Bundestrainer Martin Heuberger hat seine Auswahl für die U21-Weltmeisterschaft in Spanien getroffen. Der Coburger Kreisläufer Marcel Timm ist bei der Weltmeisterschaft, die vom 14. Juli bis 29. Juli stattfindet, dabei. Nach dem Lehrgang in der Sportschule Warendorf haben sich Heuberger und Co-Trainer Klaus-Dieter Petersen auf den finalen Kader für die WM festgelegt. Die erfreuliche Nachricht: der Coburger Marcel Timm ist bei der WM dabei.

In den vergangenen fünf Tagen stand neben einem intensiven Athletikprogramm und einer kombinierten 50-Kilometer-Radtour und 90 Minuten Kanufahren im Münsterland auch der taktische Feinschliff für die WM auf dem Programm.

Zuletzt hatte die deutsche Mannschaft bei der Airport Trophy in Kloten Gastgeber Schweiz geschlagen, gegen U21-WM-Gastgeber und Titelverteidiger Spanien unentschieden gespielt und gegen den U20-EM-Zweiten von 2018, Frankreich, verloren.

Deutschland trifft bei der WM in Vorrundengruppe D im spanischen Pontevedra auf Argentinien (16. Juli, 10 Uhr), Dänemark (17. Juli, 18 Uhr), Chile (19. Juli, 10 Uhr), Norwegen (20. Juli, 16 Uhr) und Island (22. Juli, 14 Uhr). Alle WM-Spiele werden live von Eurosport übertragen.

Jakob Knauer muss passen

HSC-Trainer Jan Gorr freut sich für seinen Schützling: "Die Nominierung ist für Marcel der Lohn für die positive Entwicklung in der vergangenen Saison. Es freut mich besonders für ihn auch vor dem Hintergrund, dass er für das letzte Großereignis vor einem Jahr eben noch nicht berücksichtigt wurde."

Für Jakob Knauer kam eine Nominierung wegen anhaltenden Schulterproblemen nicht in Frage. Der Neustadter in Diensten des Zweitligisten befindet sich aktuell in Behandlungen. ct