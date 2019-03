"Timeout" in der Pfarrkirche

Der nächste der "Timeout"-Gottesdienste in Breitengüßbach fällt mit dem "Ökumenischen Kreuzweg der Jugend" zusammen: am Sonntag , 31. März, um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Leonhard Breitengüßbach. Den sieben ausgewählten Stationen des Kreuzweges werden jeweils heutige Szenen aus dem Alltag von Jugendlichen gegenübergestellt und aktuell gedeutet. Die Jugendlichen, von denen dieser Gottesdienst vorbereitet wurde, wollen auch die Kreuz- und Leidenswege dieser Zeit bedenken. Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst von der Band "Two Generations" aus Breitengüßbach. red