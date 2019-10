"Jugend macht was?", so lautet das Thema des nächsten Timeout-Gottesdienstes in der Pfarrkirche St. Leonhard Breitengüßbach am Sonntag, 20. Oktober, um 19 Uhr. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst von der Band "Two Generations". Eingeladen sind alle, denen die Thematik am Herzen liegt. red