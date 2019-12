Tim Skacel zeigt, was er kann

Der 21 Jahre alte Tim Skacel ist der beste Anlagenmechaniker für Heizung, Klima und Sanitär. Bei einem Leistungswettbewerb hat er sich gegen die gesamte oberfränkische Konkurrenz durchgesetzt. "Der Leistungstest ging über einen ganzen Tag - er war an einem Samstag. Ich musste einen Pufferspeicher anschließen", erzählt der 21-Jährige. Nur die Besten der Besten durften an der Prüfung auf Kammerebene teilnehmen. Und Tim Skacel, der bei der Firma Udo Gebhardt in Neuenmarkt arbeitet, hat es geschafft - er konnte alle anderen übertreffen.

"Es ist schon ein schönes Gefühl, wenn man die Urkunde bekommt. Bestimmt hilft mir diese Auszeichnung bei weiteren Bewerbungen. Denn sie hat einen extrem hohen Stellenwert in der Praxis", erklärt Skacel.

Noch ein Erfolg: Platz 5 in Bayern

Mit dieser außergewöhnlichen Leistung qualifizierte sich Tim Skacel für die Landesebene. Bayernweit wurde er immerhin Fünfter. "Die Auszeichnung hat mich bestärkt, dass ich auf jeden Fall weitermachen möchte. Im Frühling melde ich mich für die Technikerschule an", so die Uukunftspläne des 21-Jährigen. Das bedeutet, dass er für zwei Jahre noch einmal die Schulbank drücken wird. "Ich möchte weiterlernen."

Tim Skacel erzählt, dass er nicht immer der Überflieger war. "In der Hans-Edelmann-Schule war ich im M-Zug, und ich war absoluter Durchschnitt. Erst in der berufsbezogenen Ausbildung in der Berufsschule hat es gefunkt. Plötzlich hatte ich gute Noten", sagt Skacel.

Nach der Ausbildung wurde Skacel von der Udo Gebhardt GmbH übernommen. Aktuell arbeitet er in der Firma selbstständig, vertieft seine praktischen Erfahrungen. "Nach der Ausbildung fängt man eigentlich erst mit dem Lernen an. Denn man ist auf sich allein gestellt. Man muss schon Köpfchen haben", erzählt Tim Skacel von seinem Berufsalltag.

Sein Chef Udo Gebhardt freut sich über die Zukunftspläne des erfolgreichen Anlagenmechanikers und unterstützt ihn.