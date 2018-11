Tim Johnson berichtet über seine Forschung

Die Ausstellung "Linien und Fragmente" von Tim Johnson ist seit dem Korbmarkt im Lichtenfelser Stadtschloss zu sehen und fand bereits sehr großen Anklang. Nun neigt sich dieses Projekt des Korbmacher-Museums Dalhausen und der Deutschen Korbstadt langsam seinem Ende zu. Zum Abschluss findet am Mittwoch, 28. November, um 20 Uhr im Stadtschloss eine Finissage in den Ausstellungsräumen statt, bei der der Künstler selbst anwesend sein wird.

In einem neuen Bildervortrag wird Tim Johnson - unter Übersetzungshilfe von Hansgert Butterweck - über seine weitere Forschungsarbeit berichten. Zu diesem Anlass wird auch das Begleitbuch zur Ausstellung vorgestellt, das die erfolgreiche Schau dokumentiert.

Im Rahmen der Abschlussveranstaltung findet auch die Preisverleihung zum Fotowettbewerb "Fokus Korbmarkt 2018" statt. Bereits um 19.30 Uhr werden die zehn Sieger dieses Wettbewerbs durch Bürgermeister Andreas Hügerich gekürt. Die prämierten Bilder und weitere beachtliche Wettbewerbseinsendungen sind nachfolgend in einer Sonderausstellung im Stadtschloss zu bewundern. Diese hat an den vier Adventssonntagen (2., 9, 16. und 23. Dezember) sowie am Christkindlesmarkt, 22. Dezember, jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Tim Johnson, einer der wichtigsten Flechtkünstler unserer Zeit, hat Erkenntnisse und die erworbenen Fähigkeiten aus seiner mehr als 20 Jahre währenden Erforschung der Flechtkulturen der Welt in die hier eigens für diese Ausstellung gefertigten Kunstwerke übertragen - die ganze Faszination des Flechtens wird spürbar.

Tim Johnson macht zeitgenössische Körbe, die im traditionellen Flechthandwerk verwurzelt sind. red