Tillig-Bilder und Comedy

Der Kulturherbst in Bamberg-Ost, der vom Verein Kulturquartier Lagarde veranstaltet wird, ist am Wochenende zweimal im Pfarrsaal St. Heinrich (Kloster-Banz-Straße) zu Gast - und nicht wie irrtümlich in der ersten Ankündigung genannt im Heinrichssaal. Am Freitag, 18. Oktober, um 20 Uhr ist dort eine Präsentation von "Bamberg in alten Ansichten" mit Bildern aus den 50er bis 70er-Jahren von Fotograf Heinz Tillig zu erleben. Zudem werden aktuelle Fotografien der Lagarde-Kaserne von Matthias Merz gezeigt. Einen Tag später tritt Arnd Rühlmann als Hanuta Gonzales und dem Programm "Brunshummlblödla Blunsn" ebenfalls im Pfarrsaal St. Heinrich auf und erzählt besondere Geschichten aus dem Leben in Bamberg. red