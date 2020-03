Tik: Der Vorsitz bleibt in der Familie

Einen Führungswechsel gab es beim "Theater in der Kneipe/Kirche - Tik": Vorsitzende Mona-Isabelle Aurand stellte sich bei der Jahreshauptversammlung nicht mehr zur Wahl. Ihr Amt übernahm ihr Bruder Nicolas Peter.

Damit bleibt das Tik, das 2002 unter anderem von deren Vater Jürgen Peter gegründet wurde, in der Hand der Künstlerfamilie aus dem Neuenmarkter Ortsteil Hegnabrunn.

Ansonsten bleibt im Vorstandsteam alles beim Alten: Zweiter Vorsitzender Michael Lehner, Schriftführerin Silke Ködel, Kassierin Inge Peter.

Das Ensemble aus Neuenmarkt und Umgebung hat wieder Großes vor. Unter anderem ist das Stück "Die Nacht von Flossenbürg", das 2019 Premiere hatte und bereits in drei ausverkauften Kirchen das Publikum begeisterte, ein großes Thema. Heuer stehen - im Frühjahr und Herbst - weitere Vorstellungen an.

Das vierköpfige Ensemble ist vor allem in der oberfränkischen Region unterwegs. Gastspiele führen das Tik aber auch in die Oberpfalz oder nach Hessen. Das Besondere für Jürgen Peter, den künstlerischen Leiter, ist dabei, dass sich 2020 der Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus zum 75. Mal jährt. Schon Ende März stehen die beiden nächsten Termine an. Darüber hinaus will Jürgen Peter ein neues Kneipenstück inszenieren: "A Mordsgschicht" - bekannt aus dem Komödienstadel.

Vorher gilt es, das Stück so zu strukturieren, dass es in eine Kneipe passt. Dann geht es an die Probenarbeit. Voraussichtlich im Spätherbst will das Tik mit seinem neuen Stück Premiere feiern. Die Termine "Die Nacht von Flossenbürg": 27. März Mainleus; 28. März Gesees; 8. April Schnabelwaid; 10. April Amberg; 25. April Bindlach; 10. Oktober Kulmbach-Burghaig; 17. Oktober: Grafengehaig. Werner Reißaus