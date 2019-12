Seubelsdorf vor 17 Stunden

Tiguan angefahren und geflüchtet

Ein 46-jähriger Mann beobachtete am Montagvormittag, wie eine Skoda-Fahrerin auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Bamberger Straße beim Ausparken auf einen Tiguan stieß und weiterfuhr, oh...