Tigers holen jungen Verteidiger

Spiele im U20-Nationalteam



Nach dem Erhalt der Lizenz für die kommende DEL2-Saison ergänzen die Bayreuth Tigers ihren Kader: Mit Gustav Veisert stößt ein junger Verteidiger zum Team von Trainer Petri Kujala Veisert spielte vergangene Saison bei DEL2-Verein Dresdner Eislöwen. Der 22-Jährige kam in 50 Spielen auf vier Vorlagen (kein Treffer). "Ich sehe mich eher in der Rolle des klassischen Stay-at-home-Verteidigers", weiß Veisert um seine Defensivqualitäten.Der 1,83 Meter große und 84 Kilo schwere gebürtige Ukrainer kam im Alter von 13 Jahren nach Deutschland und war zunächst beim ERC Ingolstadt aktiv. Nach seinem Wechsel im Jahr 2010 zu den Starbulls Rosenheim führte ihn sein Weg über die Schüler-Bundesliga und das DNL-Team bis in die DEL2. Zudem spielte er für die U20-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft (Division A)."Gustav ist ein junger Verteidiger, der noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist. Er verfügt schon über einige Erfahrung und soll bei uns die nächsten Schritte gehen", ordnet Petri Kujala den Neuzugang ein.