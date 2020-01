Tigers gegen Krisen-Klubs

Mit zwei Duellen gegem kriselnde Gegner starten die Bayreuth Tigers in die letzten zehn Spiele der DEL2-Hauptrunde. Am Freitag (20 Uhr) empfängt Bayreuth den EC Bad Nauheim, am Sonntag (17 Uhr) steht das Gastspiel bei den Lausitzer Füchsen an.

Bad Nauheim spielte lange oben mit und war ärgster Verfolger von Tabellenführer Kassel. In den letzten Wochen lief aber nicht mehr viel zusammen. Vier Siege aus elf Spielen ist die schwache Bilanz der Mannschaft von Trainer Christof Kreutzer. Bad Nauheim ist nur noch im Mittelfeld der Tabelle zu finden. Weil die Hessen Verletzungssorgen plagten, verpflichtete Bad Nauheim mit Jack Combs und Jared Gomes zwei Stürmer nach. Letzterer hat sich aber bereits wieder Richtung Ravensburg verabschiedet. Topscorer ist Andrej Bires vor Andreas Pauli. Die drei bisherigen Duelle gingen allesamt an die Hessen.

Die Niederlage in Bayreuth war für die Lausitzer Füchser der Auftakt eines Abwärtstrends. In den vergangenen zwölf Spielen kassierten die Füchse neun Niederlagen. Gegen die Frankfurter Löwen holten die Lausitzer zuletzt aber vier Punkte aus zwei Spielen. Mit Mike Hammond hat das Team aus Weißwasser den zweitbesten Scorer der Liga in seinen Reihen. Mit der Verpflichtung von Brad Ross reagierten die Sachsen Anfang des Jahres auf die Ergebniskrise. Zwei der bislang drei Duelle gegen die Tigers in dieser Runde gingen an die Füchse.

Engpässe bei den Tigers

Nach dem Doppelpack gegen Bietigheim ist die Personalsituation in Bayreuth angespannt. Neben Martin Davidek und Martin Heider werden auch Kevin Kunz (Oberkörperverletzung) und Michal Bartosch (wegen Krankheit) ausfallen. Drew Melanson ist für beide Spiele des Wochenendes gesperrt. A.V.