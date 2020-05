TiG zeigt Anna Karenina auf seiner Internetseite

Das Theater im Gärtnerviertel zeigt von Samstag an für sieben Tage den Mitschnitt von "Anna Karenina" von Lew Tolstoi in der Fassung von Armin Petra, zu erleben online unter www.tig-bamberg.de. Die Inszenierung von Nina Lorenz feierte am 10. Oktober 2018 im Spielort Lui 20 (Freund statt Fremd) Premiere.

Der Roman von über 1000 Seiten wurde von Armin Petras in eine konzentrierte und hochspannende Spielfassung gebracht, in der die bedingungslose Leidenschaft zwischen Titelheldin Anna Karenina und ihrem Liebhaber Wronski im Vordergrund steht. Durch Zufall treffen Anna Karenina und Graf Wronski aufeinander und eine bedingungslose Leidenschaft nimmt ihren Lauf. Dazwischen steht Karenin, Annas Ehemann, der sich weder scheiden noch lieben lässt. Gutsherr Lewin liebt leidenschaftlich Kitty, die jedoch meint, Graf Wronski zu lieben. Dascha, die Schwester Kittys, versucht zu vermitteln, um Lewin und Kitty in Liebe zu vereinen, während Dascha genug damit zu tun hat, ihre eigene Ehe zu ertragen. Ihr Mann Stiwa, ein Lebemensch und Frauenversteher, sucht überall Glück und Liebe, nur nicht mehr bei seiner Frau.

In einem bitteren Reigen der Gefühle erzählen die sieben Hauptfiguren von ihrer verzweifelten Sucht nach dem individuellen Glück. Es spielen Stephan Bach, Valentin Bartzsch, Ursula Gumbsch, Aline Joers und Karin M. Schneider. Bis zum 16. Mai ist die Uraufführung und Ensembleproduktion "multiple choice" aus der ersten TiG-Spielzeit mit Premiere im Oktober 2014 online zu erleben. red