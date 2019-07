Der Tierschutzverein Tierisch Grenzenlos Bamberg lädt am Samstag, 20. Juli, zum Vereinsfest. Eingeladen sind alle Tierfreunde und ihre Vierbeiner. Dabei finden Vorträge zur Vereinsarbeit und zum Thema Tierschutz statt. Für Abwechslung sorgen unter anderem ein Auftritt der Dogdance-Stars des Hundesportvereins Canicus und eine Tierschutz-Tombola. Beginn ist um 13 Uhr in der Waldgaststätte Almrauschhütte in Amlingstadt. Weitere Infos gibt es unter www.tierisch-grenzenlos.de. red