Tierschützer "trödeln" am Samstag wieder

Der erste Trödelmarkt im Forchheimer Tierheim in diesem Jahr findet am Samstag, 1. Februar, statt. Getrödelt wird wie immer ab 13 Uhr und bei jedem Wetter. Ab Mitte Februar werden wieder Trödellieferungen angenommen. Jeden Freitag zwischen 10 und 12 Uhr und am Samstag vor dem Trödeltermin helfen die Tierschützer beim Ausladen am Trödelschuppen. red