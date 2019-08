Tierisches Rätsel?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 29. August 2019 ist THIERSTEIN.

Thierstein ist ein Markt in Oberfranken und liegt im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge. Thierstein bietet mit seiner Lage im Fichtelgebirge und der Nähe zur Tschechischen Grenze viele Freizeitmöglichkeiten. Der Markt besteht insgesamt aus 15 Ortsteilen, in denen etwa 1150 Einwohner zu Hause sind.



Highlights in Thiersein:

- Der historische Spaziergang: Der Histrorische Spaziergang durch den Ort umfasst 14 Stationen und leitet die Besucher durch sehenswerte Orte und deren Geschichte. Highlights sind die Burg Thierstein, die Thiersteiner Sagengestalt des Schlossbergmännchens und das ehemalige Schulhaus.

- Die Burg Thierstein: Die Burg Thierstein ist die Ruine einer Spornburg die sich auf 615 Meter über NN über der Ortschaft befindet. Die Burg wurde 1340 erstmals erwähnt und wurde als Verwaltungssitz für die anliegenden Reichsforste genutzt. Im Bundesständischen Krieg wurde Thierstein von Böhmischen Truppen besetzt, danach blieb sie allerdings unbesetzt, was auch dem schlechten baulichen Zustand geschuldet ist. Das Ende der Burg kam im Jahr 1725 als der Markt einer Brandkatastrophe zum Opfer fiel. Heute ist die Burgruine ein beliebtes touristisches Ziel. Von der Aussichtsplattform des erhalten gebliebenen Bergfrieds kann man eine Rundumsicht über den gesamten Innenraum des Fichtelgebirges genießen.

