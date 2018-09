Tierischer Wasserspaß

Am kommenden Sonntag, 23. September, zwischen 10 und 18 Uhr dürfen Vierbeiner wieder ins große Wellenbecken des Bambados-Freibads an der Pödeldorfer Straße. Erst nach dem tierischen Badevergnügen wird das Freibad winterfest gemacht, teilen die Stadtwerke mit. Der Hundebadetag findet traditionell zugunsten des Tierschutzvereins Bamberg statt und wird dieses Jahr vom Verein Hundetrainier Bamberg präsentiert.

Der Hundebadetag in Bamberg lockt laut Veranstalter seit sieben Jahren so viele Hunde wie nirgends sonst im Umkreis zum spätsommerlichen Planschen. Am Sonntag wird ausnahmsweise das Wellenbecken zum Hundepool, die Liegewiese zum Hundespielplatz - und zur Unterhaltung und Information der Besitzer präsentieren sich Anbieter und Vereine rund um den Hund. Als besonderer Höhepunkt bietet die Hundeschule von Annelie Habermann zwei Showeinlagen: Um 11.30 Uhr lädt sie zum Dog-Dancing auf der Wiese ein; um 14.30 Uhr präsentiert die Hundetrainerin die neue Trendsportart Stand-up-Paddling mit Hund. Dabei sind diese Angebote nur zwei von vielen Sportarten für Herrchen und Hund, die die amtierende deutsche Meisterin im Turnierhundesport anbietet.

Die Gesundheit von Mensch und Tier hat für die Stadtwerke Bamberg höchste Priorität. Deshalb haben Hunde während der

Saison keinen Zutritt. Am Hundebadetag selbst befindet sich kein Chlor mehr im Wasser. Außerdem müssen alle Hundebesitzer am Eingang mit dem Impfpass nachweisen, dass ihr Hund gegen Tollwut geimpft ist.

Vor dem Start der Freibadsaison 2019 werden nach dem Hundebadetag die Becken gründlich gereinigt und mit neuem Wasser gefüllt.

Beim 7. Bamberger Hundebadetag kommen die Vierbeiner zwischen 10 und 18 Uhr zum Tarif von 2,50 Euro ins Bambados-Freibad. Für Herrchen und Frauchen ist der Eintritt ebenso frei wie für neugierige Besucher ohne Hund. Weitere Informationen zum Hundebadetag gibt es unter www.stadtwerke-bamberg.de/hundebadetag. red