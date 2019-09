Tierische Streiterei wird handgreiflich

Ob es sich bei den Hunden um Boxer gehandelt habe, ist rein fiktiv, dass Fäuste im Spiel waren, ist reeller: Wie die Polizei mitteilt, kam es am Sonntag, gegen 15 Uhr, in der Dorfstraße in Geroda zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Zwei Hundebesitzer waren aneinander geraten, weil wohl eines der Tiere scheinbar herrenlos umherlief. Der genaue Hergang ist noch nicht geklärt. Jedenfalls steht im Raum, dass einer der Beteiligten den anderen mit Faustschlägen traktiert haben soll. Soweit je mand in der Dorfstraße den Vorfall mitbekommen hat und Angaben zum Geschehen machen kann, wird um Kontaktaufnahme mit der Polizei Bad Brückenau, Tel.: 09741/6060, gebeten. pol