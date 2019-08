"Tierisch" in Feierlaune

Auf der Almrauschhütte in Amlingstadt fand das Vereinsfest des Tierschutzvereins Tierisch Grenzenlos e.V.

statt. Zahlreiche Mitglieder, Hundebesitzer und Unterstützer kamen dort aus ganz Deutschland zusammen. Vor Ort konnte man sich außerdem über die Organisation Ärzte gegen Tieversuche e.V. informieren, an einer vom Verein organisierten Tombola teilnehmen oder Bilder in einer Fotobox machen. Die "Dogdance-Stars" des Hundesportvereins Canicus e.V. rundeten das Programm mit mehreren unterhaltsamen Tanzeinlagen ab. Der Verein konnte durch die Einnahmen und Spenden einen Gesamterlös von über 2300 Euro verzeichnen. Das Geld wird komplett Tierisch Grenzenlos und der Rettung von Tieren zugute kommen. Weitere Informationen zum Verein gibt es unter https://www.tierisch-grenzenlos.de/. Tierisch Grenzenlos e.V. wurde 2010 von Tierschützern gegründet, um Tiere in Europa vor Leid, Quälerei, Misshandlungen und Missbrauch zu schützen. Der Verein besteht aus einem kleinen Team ehrenamtlicher Mitarbeiter und rund 200 Mitgliedern. red