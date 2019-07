Tierheimfest auf dem Kreuzberg

Das Tierheimfest findet am kommenden Samstag, 27. Juli, ab 14 Uhr und am Sonntag, 28. Juli, ab 13 Uhr statt. Angeboten wird auf dem Kreuzberg ein vielfältiges Programm mit Vorführungen zu vielen verschiedenen Themen, zum Beispiel Fitness für ältere Hunde, Longieren und Tierphysiotherapie. Des Weiteren gibt es eine Tombola und einen Flohmarkt sowie den Foto-Wettbewerb "Kronachs Next Top Haustier 2019", dessen Sieger am Sonntag um 18.15 Uhr prämiert werden (Einsendeschluss für Bilder ist der morgige Mittwoch, 24. Juli). Außerdem werden Tierzubehör-Hersteller ihre Produkte in Form einer Hundemesse anbieten. red