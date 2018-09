Tierheim zeigt sein neues Katzenhaus

Im Tierheim Coburg, Zur Brandensteinsebene 20, findet von Samstag, 8., bis Sonntag, 9. September, das alljährliche Sommerfest statt. Einlass ist an beiden Tagen ab 13 Uhr, die Vorstellungen beginnen um 14 Uhr. Ende ist an beiden Tagen um 17 Uhr. Neben verschiedenen Infoständen wird es einen Flohmarkt geben sowie eine Tombola mit tollen Preisen. Am Samstag findet außerdem die Eröffnung des Neubaus statt. An Vorstellungen werden unter anderem Dog Dancing, Hundeballett sowie Besuche der ASB-Besuchshundestaffel und der Rettungshundestaffel des BRK Coburg stattfinden. red