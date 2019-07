Tierheim veranstaltet Foto-Wettbewerb

Anlässlich des Tierheimfestes, das am Samstag, 27., und Sonntag, 28. Juli, stattfinden wird, veranstaltet das Tierheim einen Foto-Wettbewerb, der unter dem Motto "Kronachs Next Top Haustier 2019" stehen soll. Um daran teilzunehmen, können Interessierte ihr Tierfoto im Fotogeschäft entwickeln, wobei es mindestens die Größe 15 mal 20 haben sollte, anschließend schicken sie es an das Tierheim Kronach, Ottenhof 2, oder bringen es vorbei. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. Einsendeschluss ist der 24. Juli. Während des Tierheimfestes werden alle zugesandten Fotos ausgestellt werden. Am Sonntag, 28. Juli, um kurz nach 18 Uhr werden schließlich die Gewinner bekannt gegeben. Neben der Möglichkeit, Preise zu gewinnen, werden die Gewinnerfotos auf der Homepage und in der aktuellen Verbraucherpost des Tierheims veröffentlicht werden. red