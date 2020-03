Tierheim schließt Tore

Der neu gewählte Vorstand des Tierschutzvereins Bamberg steht vor seiner ersten großen Herausforderung. Nach Gesprächen mit dem Gesundheitsamt Bamberg musste man nun den Beschluss fassen, bis auf weiteres den Publikumsverkehr im Tierheim Bamberg am Rothofer Weg in Gaustadt auszusetzen, um die Ansteckungsgefahr für die dortigen Mitarbeiter zu minimieren. "Nur so können wir eine dauerhafte, adäquate Versorgung unserer Tiere garantieren", teilt der Vorsitzende Jürgen Horn mit. Dies betreffe nicht nur die Öffnungszeiten, sondern auch den geplanten Ostermarkt am 5. April. "Wir werden diesen jedoch sobald wie möglich nachholen."

Am 3. März wurden bei der Jahreshauptversammlung des Tierschutzvereins Bamberg e.V. Jürgen Horn zum Ersten Vorsitzenden, Ilona Rügheimer und Mirco Hollik zu seinen Stellvertretern sowie Volker Zauner zum Schriftführer gewählt. Marco Heinzel wurde in seinem Amt als Schatzmeister des Tierschutzvereins bestätigt. red