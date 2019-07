Das alljährliche Stadtfest findet in Münnerstadt an diesem Wochenende statt. Aus diesem Anlass ist der Charityladen des Tierheimes Wannigsmühle am Sonntag, 14. Juli, von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Dazu gibt es wie gewohnt vor dem Laden eine große Tombola und Sondertische. Geboten werden zudem große Mengen an DVDs, Spielsachen, Zinn und Messinggegenstände sowie Raritäten aus Küche und Keller. Der Erlös kommt den Schützlingen des Tierheimes Wannigsmühle zugute. sek