Wie das Tierheim Forchheim mitteilt, ist am 19. Juli in Kersbach eine braungetigerte Kätzin gefunden worden, gut genährt, vermutlich kastriert, jedoch weder gechippt noch durch Tätowierung gekennzeichnet. Ein Nymphensittich, männlich, wurde am 29. Juli in der Bügstraße in Forchheim eingefangen und einen Tag später ein Prachtrosella auf der Sportinsel. Beide Tiere sind beringt. Die Besitzer können sich im Tierheim Forchheim, Zur Staustufe 36, Telefon 09191/66368, melden. red