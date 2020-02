Tierhasser verletzt Pferd auf Koppel in der Ortsmitte

Mitten in dem kleinen Elfershäuser Ortsteil Engenthal hat ein bislang ungekannter Täter ein Pferd schwer verletzt. Das Tier stand im Tatzeitraum von Freitag, bis Samstag, 10.20 Uhr, in der Ortsmitte auf einer Koppel. Es wurde so schwer im Brustbereich verletzt, dass der Halter das Pferd zum Tierarzt bringen musste. Der Täter hat dem Hengst eine Schnittwunde im Brustbereich zugefügt. Eine Eigenverletzung des Pferdes konnte auf Grund der baulichen Gegebenheiten ausgeschlossen werden, deshalb ermittelt die Polizeiinspektion Hammelburg nun wegen einem Vergehen nach dem Tierschutzgesetz. Wer in dem genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachten konnte oder sonstige Hinweise zur Aufklärung der Tat beibringen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hammelburg unter Tel.: 09732/9060 zu melden. pol