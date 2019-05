Ein Autofahrer wollte am Sonntag kurz vor 22 Uhr auf der Staatsstraße St 2445 von Schweinfurt in Richtung Münnerstadt Wildtieren ausweichen. Dabei touchierte er mit seinem Fahrzeug die Leitplanke, so dass am Pkw die rechte Fahrzeugseite zerkratzt wurde. Der entstandene Schaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt, teilt die Polizeiinspektion Bad Kissingen am Montag mit. pol