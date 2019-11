Tiere werden ausgestellt

Der Kleintierzuchtverein Nüdlingen richtet die Kreisschau des Kreisverbands Schweinfurt mit angeschlossener Gruppensonderschau des Sondervereins Thüringer Farbentauben Gruppe Unterfranken am Samstag, 16. November, und Sonntag, 17. November, aus. Ausgestellt werden 805 Gänse, Groß-und Wassergeflügel, Tauben, Hühner und Zwerghühner in der Ausstellungshalle in Nüdlingen, Josef-Willmann-Str.13. Außerdem schließt sich die Lokalschau Kaninchen des Kleintierzuchtvereins Nüdlingen mit an und zeigt der Öffentlichkeit 55 Rassekaninchen. Die Schau kann am Samstag von 14 bis 17 Uhr besucht werden, die feierliche Eröffnung findet um 18.30 Uhr statt. Am Sonntag sind die Tiere von 9 bis 16 Uhr zu sehen. sek