Tiere verursachen zwei Wildunfälle

Zu einem Wildunfall ist es am Samstagmorgen gegen 4.20 Uhr auf der Staatsstraße 2790 zwischen Hammelburg und Untererthal gekommen. Ein Pkw stieß dort mit einem Hasen zusammen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 600 Euro. Zuvor war es am Freitagabend gegen 22.10 Uhr bereits zu einem Wildunfall auf der Staatsstraße 2290 zwischen Aura und Wittershausen gekommen. Ein Auto kollidierte mit einem Reh. Am Pkw entstand ein Schaden von ungefähr 1500 Euro. pol