Tiere verursachen mehrere Wildunfälle

Zu zwei Wildunfällen ist es am Samstagabend gekommen. Auf der Staatsstraße 2790 zwischen Untererthal und Hammelburg stieß ein Fahrzeug mit einem Rehbock zusammen. Am Auto entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Elfershausen und Aura erfasste ein Auto ebenfalls ein Reh. Dabei entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro.

Auf der Ortsverbindungsstraße war bereits am Freitagabend ein Auto mit einem Reh kollidiert. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf etwa 500 Euro. Schaden von etwa 1000 Euro entstand am Freitagmorgen bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Hasen auf der Staatsstraße 2790 zwischen Neuwirtshaus und Hetzlos. pol