Tiere schnitzen aus Ästen und Zweigen

Die Umweltstation Weismain lädt am Samstag, 13. Juli, Familien mit Kindern ab sechs Jahren ein, fantasievolle Tiere aus Ästen und Zweigen unter Anleitung von Eckart Henzler selbst zu schnitzen. Zuerst werden die Materialien im Wald gesammelt und anschließend geht es ans Werk. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Hof der Familie Henzler in Erlach. Eine Teilnehmergebühr wird erhoben. Anmeldungen sind erforderlich. Diese nimmt die Umweltstation Weismain unter der Telefonnummer 09575/921455 oder per E-Mail an umweltstation@landkreis-lichtenfels.de entgegen. red