Tiere mit blauer Zunge

Kühe sind nicht lila, dafür kann die Zunge von Schafen blau sein: Bei schweren Fällen zeigt sich die Blauzungenkrankheit so am deutlichsten. Die Gemeinden Hallerndorf, Heroldsbach, Hausen, Forchheim, Poxdorf, Effeltrich, Langensendelbach, Hetzles, Neunkirchen am Brand, Dormitz und Kleinsendelbach wurden mit Wirkung vom 27. Februar zur Sperrzone wegen Blauzungenkrankheit erklärt. Die Sperrzone wurde errichtet, weil die Krankheit in Baden-Württemberg in einem Rinderbetrieb ausgebrochen war. Übertragen wird die Krankheit über blutsaugende Insekten. Betroffen sind Schafe, Ziegen, Rinder, Rehe und Hirsche sowie Kamele, Lamas und Alpakas. Für den Menschen ist die Seuche nicht ansteckend, Fleisch- und Milchprodukte können bedenkenlos verzehrt werden. JH