Tier musste durch Schuss erlöst werden

Auf der Fahrt von Premich in Richtung Wollbach erfasste am Dienstagmorgen, kurz nach 6 Uhr, ein 47-jähriger Nissan-Fahrer ein Reh. Das Tier musste durch einen Schuss aus der Dienstpistole von seinen Leiden erlöst werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 100 Euro. pol