Tier flüchtete nach Zusammenstoß

Am Mittwochabend kreuzte auf der Staatsstraße 2293 zwischen Diebach und Wartmannsroth ein Tier die Fahrbahn. Ein Hyundai-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und touchierte das Tier mit dem Pkw leicht, welches anschließend flüchtete. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt. Am Pkw konnte in der Dunkelheit zunächst kein Schaden festgestellt werden. pol