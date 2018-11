Tiefschlag für Seubelsdorfer in Höchstadt nach Führung

Zu ihrem Auswärtsspiel am Totensonntag fuhr die erste Mannschaft des Schachvereins Seubelsdorf mit der Hoffnung nach Höchstadt, in der dritten Runde der Regionalliga die ersten Punkte einzufahren. Beim SC Höchstadt/Aisch, der bis dato ebenfalls noch ohne Punkt und mit weniger Brettpunkten als der SVS in der Tabelle stand hatten sich die Seubelsdorfer mehr ausgerechnet. Am Ende unterlagen Gäste aus Lichtenfels mit 3,5:4,5.

Seubelsdorfer legen vor

Die zwei Seubelsdorfer Topscorer legten gleich einmal vor: Am Spitzenbrett nahm Michal Michalek zwar ein Gambit an, riss aber mit aktivem Spiel die Initiative an sich und verwehrte es seinem Kontrahenten, in die Stellung einzubrechen. Stattdessen schuf sich Michalek selbst immer mehr Vorposten und siegte schließlich mit einem Turmopfer, das seinen Freibauern unaufhaltsam vorpreschen ließ.

Jugendspieler Tobias Kolb schmetterte an Brett 6 den Versuch, ihn am Damenflügel einzuengen, mit einem klassischen Konter im Zentrum ab, der die gegnerische Stellung verblüffend schnell zusammenbrechen ließ.

Auch Matthias Bergmann geriet an Brett 2 unter Druck und reagierte kraftvoll. Nachdem beide Seiten in Zeitnot jeweils nicht die beste Fortsetzung finden konnten, einigten sie sich auf ein Unentschieden.

Um den Seubelsdorfer Vorsprung auszubauen, stürzte sich Marko Hofmann an Brett 3 einmal mehr auf den feindlichen König, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste, die durch ein Bauernplus wieder aufgewogen wurden. Dieses reichte im Endspiel jedoch ebenfalls nur zu einer Punkteteilung.

Mannschaftskapitän Christian Gebhardt schien an Brett 4 bloß leichte Schwächen in seiner Stellung verteidigen zu müssen. Auf diese Punkte schossen sich jedoch immer mehr feindliche Figuren ein und erzwangen die Kapitulation, als ein Bauer fiel, der die gesamte Schutzkonstruktion zusammengehalten hatte.

Uwe Voigt wandelte an Brett 5 Positionsdruck in materiellen Vorteil um und wickelte in ein Endspiel ab, in dem sich allerdings die ungleichfarbigen Läufer als unüberwindlicher Remisfaktor entpuppten.

Die Entscheidung fiel nun an den beiden hinteren Brettern: Hans-Jürgen Drechsel hatte zu viel Material in den Versuch gesteckt, das Heft des Handelns an sich zu reißen.

"Ersticktes Matt" für Kilian Mager

Ungleiche Rochaden versprachen an Brett 8 ein spannendes Wettrennen im wechselseitigen Königsangriff. Kilian Mager blieb dabei jedoch weitgehend hinter den eigenen Bauernreihen stecken und musste zuletzt ein elegantes Damenopfer annehmen, das ein selten schönes "ersticktes Matt" zur Folge hatte. Mit diesen beiden Siegen drehten die Höchstadter das Match noch in einen Sieg um. Die Hoffnungen für die Seubelsdorfer bekamen zwar an jenem Totensonntag einen Dämpfer, wurden aber noch nicht begraben. uv