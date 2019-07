Tiefgassfest in Starkenschwind

Die Freiwillige Feuerwehr Wiesengiech- Starkenschwind lädt am Samstag, 13. Juli, und Sonntag, 14. Juli, zu ihrem traditionellen Tiefgassfest nach Starkenschwind ein. Das Fest beginnt am Samstag um 16 Uhr mit einem Gottesdienst am Dorfkreuz. Ab 18 Uhr gibt es Unterhaltungsmusik mit "Stefan und Steffen" und als Spezialität gibt es Gyros. Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Weißwurstfrühschoppen und ab 12 Uhr gibt es die bekannten Tiefgasshaxen. Gegen 13.30 Uhr unterhalten "Manni und seine Rebellen" und ab 17 Uhr die "Schugi's". Am Sonntag gibt es auch ein Programm für die Kinder. red