Tiefgarage am Wochenende geschlossen

Wegen Bauarbeiten an der Tiefgarage am Paradeplatz ist die Garage von Samstag, 8. Juni, ab 16 Uhr bis Sonntag, 9. Juni, um 8 Uhr durchgehend gesperrt. Die Stadtwerke lassen durch die Firma Max Bögl die Frostschäden am Gussasphalt der Ein- und Ausfahrt beheben, die im vergangenen Winter entstanden sind. Aufgrund des heftigen Regens Ende April konnten die Arbeiten nicht abgeschlossen werden. Dauerparker und Kurzzeitparker können in dieser Zeit weder in die Tiefgarage einfahren, noch ausfahren. Für die entstehenden Unannehmlichkeiten bitten wir Sie um Verständnis. Das Parkhaus Kronengarten in der Bamberger Straße 6 ist wie gewohnt geöffnet. Bei Fragen kann man sich an die Telefonnummer 09191/6130 wenden. Weitere Infos zu Parkhaus und Tiefgarage sind unter www.stadtwerke-forchheim.de/fuer-forchheim/parken auf der Stadtwerke-Homepage erhältlich. red