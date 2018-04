"Tiefflieger" mit 178 km/h unterwegs

Ein Motorradfahrer mit Münchberger Zulassung war am Sonntagnachmittag bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Verkehrspolizei Coburg auf der Staatsstraße zwischen Weismain und Schammendorf der absolute Spitzenreiter. Bei erlaubten 100 durchfuhr der "Tiefflieger" die Messstelle in Fahrtrichtung Weismain mit 178 Stundenkilometern. Den Fahrer erwarten ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot. Insgesamt gab es von 12 bis 16.40 Uhr sieben Anzeigen und zehn Verwarnungen.