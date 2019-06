Tiefenlauter ist erneut Vizemeister

Zu einem erneut großen Erfolg kamen die Tischtennis-Senioren des TTC Tiefenlauter. Nachdem die Mannschaft in der Altersklasse 60 ungeschlagener nordbayerischer Verbandsmeister geworden war und im Anschluss ebenso souverän den bayerischen Titelgewinn einfuhr, wurde nun die deutsche Vizemeisterschaft errungen.

Zog das Quartett mit Reiner Kürschner, Rolf Eberhardt, Peter Betsch und Fritz Schöppel ungeschlagen mit drei Siegen in der Gruppe in das Halbfinale ein und wurde dieses souverän gewonnen, so musste im Endspiel gegen den Sachsenmeister TTV Schwarzenberg der Kürzere gezogen werden.

Trotz der Endspielniederlage - Schwarzenberg galt ohnehin aufgrund der wesentlich höheren TTR-Leistungswerte als klarer Favorit - gehörte Tiefenlauter zu den drei von sieben bayerischen Vertretern die auf dem Siegerpodest standen. Jeweils der dritte Platz wurde von den Damen 40 des TTC Langweid und von den Herren 50 des TSV Gräfelfing belegt.

Gruppenspiele

In den Gruppenspielen besiegte der TTC Tiefenlauter den TB Untertürkheim mit 4:0, die SpVgg Oldendorf mit 4:1 und TuS Rheydt knapp mit 4:3.

Ergebnisse gegen Untertürkheim: Kürschner - Szeri 3:0, Schröppel - Baumhauer 3:2, Eberhardt - Ziegler 3:0, Betsch/Eberhardt - Baumhauer/Ziegler 3:0.

Ergebnisse gegen Oldendorf: Schröppel - Jürgens 3:0, Betsch - Sonnenberg 3:0, Eberhardt - Imbrock 0:3, Betsch/Kürschner - Sonnenberg/Köneke 3:0, Betsch - Jürgens 3:0.

Ergebnisse gegen Rheydt: Eberhardt - Frank 0:3, Betsch - Werner 3:2, Kürschner - Skogsberg 3:0, Betsch/Eberhardt - Frank/Werner 2:3, Betsch - Frank 2:3, Eberhardt - Skogsberg 3:2, Kürschner - Werner 3:1.

Halbfinale

TTC Tiefenlauter - TG Unterliederbach 4:0

Fritz Schröppel musste nach der 2:1-Satzführung zwar nochmals bangen, da er mit einem knappen 11:13 den Ausgleiche hinnehmen musste, doch im fünften Durchgang behielt er die Nerven (11:8). Peter Betsch und Reiner Kürschner gaben zwar jeweils einen Satz ab, doch zu mehr reichte es für ihre Kontrahenten nicht. Das Doppel wurde zu einer klaren Angelegenheit für den TTC gegen die Hessen.

Ergebnisse: Schröppel - Braun 3:2, Lauter - Betsch 3:1, Kürscher - Holzapfel 3:1, Betsch/ Eberhardt - Braun/Holzapfel 3:0.

Endspiel

TTC Tiefenlauter - TTV Schwarzenberg 1:4

Gegen die mit dem dreifachen Senioren-Welt- und vierfachen Euromeister Miroslav Cecava angetretenen Sachsen mussten die Oberfranken die Segel streichen. Den Ehrenpunkt verbuchte Kürschner gleich zu Beginn der Begegnung. Drei der vier Punkte für Schwarzenberg gingen auf das Konto des Tschechen Cecava, der in der nächsten Serie bei Konkurrenten Rheydt aufschlägt.

Ergebnisse: Kürschner - Lukaschek 3:0, Betsch - Cecava 1:3, Eberhardt - Fafek 2:3, Betsch/Eberhardt - Cecava/Fafek 2:3, Kürschner - Cecava 0:3. hf