Tiefe Lebensfreude

Christiane Reuther "Ich überlasse alles der Zeit und bin mit allem zufrieden", sagt Rosa Gocker. Sie feierte ihren 101. Geburtstag. Den nahm die Seniorin am Donnerstag bei geistiger Frische im Seniorenzentrum in Knetzgau dankbar an. Sie freute sich besonders über die Glückwünsche von stellvertretendem Landrat Oskar Ebert, Knetz-gaus Bürgermeister Stefan Paulus, der zudem Glückwünsche von Ministerpräsident Markus Söder weitergab, von Gemeindereferentin Ilse Waldenmeier sowie von der Heimleitung.

Rosa Gocker, eine geborene Schroll, hat in Sand das Licht der Welt erblickt und ist dort mit drei Geschwistern aufgewachsen. Nach dem Besuch der Volksschule hat sie - wie es in Sand üblich war - Weiden geschält und Sitze geflochten. "In der Woche habe ich an die zehn Mark verdient", erinnert sie sich.

Vor dem Traualtar

Mit Willi Gocker, der aus Knetzgau stammt, trat sie am 28. Dezember 1940 vor den Traualtar. Ein Sohn wurde dem Ehepaar geschenkt, der mit fünf Monaten verstorben ist. Dann nahmen die Eheleute Pflegetochter Monika an, die zum Ehrentag der Jubilarin ebenfalls gratulierte. Seit sieben Jahren ist Rosa Gocker verwitwet.

Freud und Leid hat die Jubilarin erlebt und sich nicht unterkriegen lassen, weil sie alles so nimmt, wie es kommt. Mit großer Lebensfreude bedankt sie sich "beim lieben Gott" für das hohe Alter. Sie freut sich über die Natur und den Sonnenschein, der am Ehrentag aufblitzte.

Lange Jahre wohnte Rosa Gocker in der Steigerwaldstraße in Sand und pflegte mit großer Liebe ihren Garten, baute Gemüse an und zeigte sich stolz auf ihre Blumenpracht. Die gesunde Ernährung mit den Produkten aus dem eigenen Garten, die Ausgeglichenheit zwischen Arbeit und Natur, ein Gläschen Wein und der tiefe Glaube könnten das Erfolgsrezept für ein langes Leben der Jubilarin sein. Immer gepflegt legt die 101-Jährige auch im hohen Alter großen Wert auf ihr äußeres Erscheinungsbild. Bis vor knapp drei Jahren hat sie sich in ihrem Häuschen mit Hilfe der Nichte selbst versorgt. Dann ist sie nach Knetzgau ins Seniorenzentrum gezogen, wo sie sich wohlfühlt und von den Nichten und Neffen umsorgt wird. Vor allem Nichte Anni Weiß kommt regelmäßig und fährt die Jubilarin im Rollstuhl in die Natur.

Auch wenn die Jubilarin Knetzgau über alles lobt, hat sie ihre Sander keinesfalls vergessen, worauf sie großen Wert legt. Vor allem der Sander Gemeinschaftssinn und die Geselligkeit liegen ihr sehr am Herzen und so wurde und wird auch heute noch der Zusammenhalt in der Nachbarschaft großgeschrieben. Bei Besuchen der ehemaligen Nachbarn bei der Seniorin in ihrem neuen Zuhause in Knetzgau wird der Informationsfluss über Neuigkeiten aus Sand aufrechterhalten, worüber sich Rosa Gocker besonders freut.

Telefonate mit der Schwester

Mit großem Interesse verfolgt die tolerante und aufgeschlossene Seniorin das Zeitgeschehen. Einsam fühle sie sich jedenfalls nicht, berichtet sie. Den Kontakt mit ihren Angehörigen, vor allem mit der 95-jährigen Schwester, hält sie über ihr mobiles Telefon aufrecht.