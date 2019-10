In der Theodor-Morung-Straße wurde am Donnerstag zwischen 7.30 und 15.10 Uhr ein geparkter Opel Corsa beschädigt. Ein größeres Fahrzeug, vermutlich ein Klein-Lkw oder Sprinter, hatte das Fahrzeug hinten rechts angefahren und tiefe Kratzer hinterlassen. Der Geschädigte erstattete bei der Polizei in Haßfurt Anzeige. Ihm entstand ein Schaden von circa 6000 Euro.