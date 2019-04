Tiefe Einblicke in die Psyche

Bestsellerautor Andreas Winter hält am Mittwoch, 17. April, um 19 Uhr in der "Kommunbräu", Grünwehr in Kulmbach einen Vortrag mit dem Titel "Denkst Du anders, lebst Du anders!". Ein tiefenpsychologischer Abend über den Sinn und Unsinn von Glaubenssätzen. In einem abendfüllenden und unterhaltsamen Vortrag aus allen Bereichen der Tiefenpsychologie bringt Bestsellerautor und Coach Andreas Winter zahlreiche Beispiele aus seiner über 30-jährigen Praxiserfahrung.

Die verblüffenden Ursachen von Verhaltensweisen wie Rauchen, Nägelkauen oder "zu spät kommen" werden ebenso angesprochen, wie der Grund, warum Frauen die Klorolle andersherum aufhängen als Männer, oder wie man ohne Mühe abnimmt, das Rauchen beendet oder mehr Erfolg hat. Am Ende des Vortrages gibt es eine seiner berührenden Traumreisen. red