"Tico" sucht ein Zuhause

Für Tico, einen mittelgroßen Rüden mit Stummelschwanz und den wunderschönen, wie mit Kajal umrandeten Augen hatte das Leben bis jetzt wirklich noch kaum etwas Schönes parat. Wie so viele seiner Leidensgenossen wurde er bereits als junger Hund in Spanien ausgesetzt. Dass er vorher ein liebevolles Zuhause gehabt haben könnte, ist mehr als unwahrscheinlich. In den ersten Tagen, die er im Kronacher Partnertierheim in Spanien verbrachte, war er sehr verschreckt, halb verhungert und zitterte vor Angst.

Schnell war klar, dass Tico nichts kannte. Vielleicht war er ein von einem Wurf übrig gebliebener Welpe, der in einem Verschlag oder einem einsamen Gartengrundstück untergebracht war, der kaum Kontakt mit Menschen hatte. Irgendwann wurde seinen Besitzern die Versorgung dann wohl einfach zu viel und sie setzten ihn auf die Straße. Mittlerweile ist "Tico" seit Dezember 2017 im Kronacher Tierheim und wartet auf Menschen, mit Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen, die ihn verstehen und anfangs nicht zu viel von ihm erwarten. Denn Tico ist ein Angsthund. Das heißt, dass er ohne viel Kontakt zu Menschen aufgewachsen ist und noch überhaupt nichts von der Welt weiß. Hunde wie "Tico" müssen nicht nur alle Kommandos lernen, sondern auch das Grundsätzliche im Zusammenleben mit uns Menschen.

Sanft und anhänglich

"Tico" war außer im Tierheim noch nie in einem Haus, er kennt keinen Straßenverkehr, keine Haushaltsgeräusche, nicht den täglichen Ablauf in einer Familie. Er weiß nicht, was von ihm erwartet wird, findet alles erst einmal bedrohlich und das Zusammenleben mit Menschen erst einmal unheimlich. Allerdings ist "Tico" absolut gutmütig, hat einen sanften, anhänglichen und verschmustem Charakter. Auch mit anderen Hunden versteht er sich in der Regel ohne Probleme. Das neue Zuhause sollte ländlich gelegen sein. "Tico" wäre in einer Stadt einfach überfordert.

Interessenten wenden sich an Katrin Meserth, Tierschutzverein Kronach Ottenhof 2, Telefon 09261/20111, E-Mail tsvkc@gmx.de.www.tierheim-kronach.de red