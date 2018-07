Tickets im Doppelpack für Bembers

www.reservix.de

Das nächste Open-Air in Kronach geht schon am morgigen Mittwoch, 4. Juli, 20 Uhr, über die Bühne. Zu Gast ist der Kult-Comedian und Hardcore-Franke Bembers Bembers feiert nicht nur sein30. Frisurenjubiläum, sondern auch fünf Jahre Bembers live auf den Bühnen der Republik - ein halbes Jahrzehnt Bembers-Heavy-Metal-Hardcore-Comedy, lockt der Veranstalter in einer Pressemitteilung.Zu dieser Veranstaltung bietet der Veranstalter eine Sonderaktion an: zehn Packages "2 zu 1", also zwei Tickets zu einem Preis.Wer eines dieser Packages ergattern möchte, muss heute um 12 Uhr unter der Hotline 09221/75580 anrufen.Karten für die Veranstaltung gibt es auch noch im Tourismus- und Veranstaltungsbetrieb der Stadt Kronach (Telefonnummer 09261/97236), unteroder bei der APP-Hotline (Telefonnummer 09221/75580).