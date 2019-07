Der Aufbau des Open-Air-Konzertsaals auf dem Gelände des Dechsendorfer Weihers für die Konzerte "Jazz am See" (21. Juli) und "Klassik am See" (24. Juli) haben begonnen. Für beide Konzerte sind noch Tickets im Vorverkauf sowie gegen einen Aufschlag auch an der Abendkasse erhältlich. Vorverkauf online: www.jazz-am-see.com/karten; www.klassik-am-see.com/karten. red