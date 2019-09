Tickets für "Schaum statt Rausch"

Nach dem zunehmenden Zulauf in den letzten Jahren heißt es in diesem Jahr zum achten Mal "Schaum statt Rausch". Unter dem Motto "Splash, Music & Fun" sind am Freitag, 25. Oktober, wieder alle Jugendlichen im Alter von zwölf bis einschließlich 17 Jahren eingeladen, in der Zeit von 18 bis 22.30 Uhr im Königsbad Forchheim zu feiern. Die Poolparty, die vom Kreisjugendring Forchheim in Zusammenarbeit mit der Polizei, der Stadt Forchheim und dem Königsbad initiiert wird, ist mittlerweile fester Bestandteil im Bereich der alkoholpräventiven Angebote des Kreisjugendring Forchheims. Tickets sind von Dienstag, 1., bis Freitag, 25. Oktober, online über www.sparkasse-forchheim.de/splash2019, an der Hauptkasse der Sparkasse Forchheim sowie in der Geschäftsstelle des Kreisjugendring Forchheims, Am Streckerplatz 3, erhältlich. Vergünstigte Karten sind unter Vorlage des aktuellen Familienpasses nur in der KJR-Geschäftsstelle oder an der Abendkasse erhältlich. Ein gültiger (Schüler-)Ausweis ist beim Einlass vorzulegen. red