Tickets für Konzert des Polizeiorchesters

Das Bayerische Polizeiorchester gastiert für ein Benefizkonzert zugunsten der BRK-Bereitschaft Froschgrund in der Franz-Goebel-Halle. Zum zweiten Mal stattet das Orchester am Samstag, 9. November, Rödental einen Besuch ab. Der Erlös fließt in die Katastrophenschutz-Ausrüstung. Am 16. September beginnt der Kartenvorverkauf in der Geschäftsstelle des Coburger Tageblatts, beim BRK-Kreisverband Coburg in der Sally-Ehrlich-Straße, in den Raiffeisenbanken Rödental und Coburg und im Rathaus Rödental bei Siegelin. Ab 18 Uhr ist im Foyer der Franz-Goebel-Halle eine Ausstellung zu der Grenzöffnung vor 30 Jahren zu sehen. Das Konzerts beginnt um 19.30 Uhr. red