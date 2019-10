Ticket nicht entwertet: Unfall in Tiefgarage

Im Krankenhaus landete Montagmittag ein Autofahrer, nur weil er vergessen hatte, in einer Tiefgarage in der Ludwigstraße sein Ticket zu entwerten. Der 32-Jährige wollte mit seinem Leihwagen ausfahren, was ihm allerdings aufgrund des nicht entwerteten Tickets verweigert wurde. Daraufhin wollte der Mann aussteigen, allerdings hatte er vergessen, die Handbremse zu ziehen, weshalb der Pkw in die Garage zurückrollte. Dabei verletzte sich der 32-Jährige leicht. Der Pkw kam letztendlich an einem Pfosten zum Stehen. Gesamtsachschaden: über 10 000 Euro. Beim Linksabbiegen hat es gekracht Beim Linksabbiegen von der Armeestraße auf die Moosstraße übersah am Montagmorgen ein VW-Fahrer einen vorfahrtsberechtigten Mopedfahrer. Beim Zusammenstoß wurde zwar niemand verletzt; an beiden Fahrzeugen entstand allerdings Sachschaden von etwa 1000 Euro. Autofahrer übersieht Motorradfahrerin Beim Linksabbiegen von der Hafenstraße auf die B 26 übersah am Montag gegen 11.30 Uhr ein VW-Fahrer eine vorfahrtsberechtigte Motorradfahrerin, die so stark abbremsen musste, dass sie gegen den Golf prallte. Die 61-jährige Zweiradfahrerin musste leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden von etwa 3000 Euro. Polizei holt Störer aus dem Bus Am Montagabend kurz vor 20 Uhr wurde die Polizei in die Willy-Lessing-Straße gerufen, weil sich dort in einem Bus ein Fahrgast ungebührlich benahm. Die Streife traf einen 25-jährigen aggressiven und alkoholisierten Mann an, der Fahrgäste belästigte und sich auch gegenüber dem Sicherheitsdienst uneinsichtig verhielt. Mit 1,18 Promille wurde er von der Polizei in Gewahrsam genommen. Flüchtige Autofahrerin zeigt sich selbst an Am Montag um 10 Uhr fuhr eine BMW-Fahrerin in der Würzburger Straße einen geparkten Pkw an und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Nach drei Stunden kam die 77-jährige Autofahrerin zur Polizei und zeigte sich selbst an. Dennoch muss sie sich wegen Unfallflucht verantworten. Der Gesamtsachschaden an beiden Autos wird von der Polizei auf etwa 1000 Euro beziffert. Der geschädigte Autofahrer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Vergesslichkeit wird teuer Am Montag zwischen 13 und 13.30 Uhr vergaß eine Besucherin auf der Damentoilette des Weltkulturerbezentrums an der Unteren Mühlbrücke ihre Handtasche. Als die Frau ihr Missgeschick bemerkte und dorthin zurückkehrte, hatte ein Unbekannter bereits einen dreistelligen Bargeldbetrag aus dem Portemonnaie gestohlen und die Handtasche auf einer Fensterbank abgelegt. pol