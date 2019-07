Tibet und der gewaltfreie Widerstand

"Tibet - Never give up" - vom Partisanenkrieg zur Gewaltlosigkeit lautet das Thema des Vortrags von Wolfgang Grader, des Vorsitzenden der Tibet-Initiative Deutschland. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 17. Juli, um 19.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Evangelischen Studentengemeinde, Markusplatz 1, statt. Anschließend sind alle zur Diskussion eingeladen. Nach dem Einmarsch Chinas in Tibet 1949/50 kämpften die Tibeter in einem Partisanenkrieg gegen die chinesische Übermacht, zeitweise mit Unterstützung des amerikanischen Geheimdienstes CIA. Trotz der anhaltenden Unterdrückung hat sich das tibetische Volk für den gewaltfreien Widerstand entschieden - ein Verdienst des 14. Dalai Lama. Die Lhakar-Bewegung und der "Mittlere Weg" sind zwei tibetische Beispiele in der heutigen Auseinandersetzung mit China. red